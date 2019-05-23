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В Воронеже аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку онкодиспансера

09:20 23.05.2019 Источник: Интерфакс

Аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром. Об этом сообщил Росздравнадзор.

По предварительной информации, у прибора заклинил подъемный механизм, что привело к смерти пациентки. 

Аппарат был выпущен в Чехии в 2006 году.

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