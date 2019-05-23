В Воронеже аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку онкодиспансера

09:20 Источник: Интерфакс

Аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром. Об этом сообщил Росздравнадзор.

По предварительной информации, у прибора заклинил подъемный механизм, что привело к смерти пациентки.

Аппарат был выпущен в Чехии в 2006 году.

