В НАТО призвали Россию покинуть Крым

09:32 Источник: Газета.Ru

Глава военного комитета Североатлантического альянса (НАТО) сэр Стюарт Пич заявил, что организация никогда не согласится с присоединением Крыма к России. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу альянса.

Глава комитета подчеркнул, что НАТО «не признает и не будет признавать» присоединение Крыма к России. Он напомнил, что в НАТО присоединение полуострова рассматривают как «незаконную и нелегитимную аннексию».



«Мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым», — сказал Пич.



Он также добавил, что альянс призывает Россию перестать оказывать поддержку ополченцев в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Газета.Ru

