На Украине вступил в силу указ о роспуске парламента

10:00 Источник: RNS

Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады опубликован в «Урядовом курьере». Таким образом, документ вступил в силу.

Согласно указу, досрочные выборы в украинский парламент должны состояться 21 июля.



Упомянутый указ Зеленский подписал 21 мая. На следующий день президент Украины внес в Раду два законопроекта, один из которых предполагает отмену мажоритарной системы и снижение проходного барьера в парламент на выборах с 5% до 3%. Однако Рада отказалась его рассматривать. RNS

