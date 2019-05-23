На Украине вступил в силу указ о роспуске парламента
10:00 23.05.2019 Источник: RNS
Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады опубликован в «Урядовом курьере». Таким образом, документ вступил в силу.
Согласно указу, досрочные выборы в украинский парламент должны состояться 21 июля.
Упомянутый указ Зеленский подписал 21 мая. На следующий день президент Украины внес в Раду два законопроекта, один из которых предполагает отмену мажоритарной системы и снижение проходного барьера в парламент на выборах с 5% до 3%. Однако Рада отказалась его рассматривать. RNS
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