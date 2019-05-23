Цены на нефть снизились почти на 2%

10:05 Источник: РБК

Цены на нефть марки Brent за день упали на 1,98%. Стоимость июньских фьючерсов по данным на 22:47 мск составляет $70,72. Об этом свидетельствуют данные торгов. На минимуме в течение дня цена на баррель нефти падала до отметки $70,42.

По данным Reuters, негативно на ценах сказались отчеты о росте запасов сырой нефти в США. РБК

