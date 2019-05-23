Цены на нефть снизились почти на 2%
10:05 23.05.2019 Источник: РБК
Цены на нефть марки Brent за день упали на 1,98%. Стоимость июньских фьючерсов по данным на 22:47 мск составляет $70,72. Об этом свидетельствуют данные торгов. На минимуме в течение дня цена на баррель нефти падала до отметки $70,42.
По данным Reuters, негативно на ценах сказались отчеты о росте запасов сырой нефти в США. РБК
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