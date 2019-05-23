На выход ток-шоу BBC с анимированным Путиным отреагировали в Кремле

11:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Кремле отреагировали на выход ток-шоу BBC с анимированным Путиным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил «Говорит Москва», что президент не хочет походить на созданные кем-либо карикатуры.

«Про Путина много написано книг, нарисовано карикатур и создано кукол и шаржей. Президент не читал книг про себя и не смотрел на карикатуры. Он не хочет хоть в чем-то походить на них. Пусть эти карикатуры походят на него».



Ранее BBC анонсировал комедийное ток-шоу, ведущим которого станет анимированный персонаж, похожий на президента России Владимира Путина. Передача будет называться «Вечер с Владимиром Путиным». Первыми гостями ток-шоу станут пресс-секретарь бывшего премьера Великобритании Тони Блэра Аластер Кэмпбелл и журналист Джун Сарпонг, говорится в сообщении телеканала. Говорит Москва

