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НОВОСТИ

Банк России выступает против запрета микрофинансирования

11:05 23.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России выступает против запрета микрофинансирования, так как люди могут пойти за займами к нелегальным кредиторам. Об этом в Госдуме сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Я знаю, что где-то обсуждалось, что надо запретить микрофинансирование. На наш взгляд, запрещать это ни в коем случае нельзя, потому что люди тогда попадут в руки нелегальных, "черных" кредиторов", - сказала она. 

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