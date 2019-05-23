Банк России выступает против запрета микрофинансирования
11:05 23.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Банк России выступает против запрета микрофинансирования, так как люди могут пойти за займами к нелегальным кредиторам. Об этом в Госдуме сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Я знаю, что где-то обсуждалось, что надо запретить микрофинансирование. На наш взгляд, запрещать это ни в коем случае нельзя, потому что люди тогда попадут в руки нелегальных, "черных" кредиторов", - сказала она.
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