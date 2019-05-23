В число союзников на американской сувенирной монете не включили СССР
11:20 23.05.2019 Источник: РБК
Занимающаяся изготовлением сувенирной продукции американская компания Bradford Exchange выпустила монету к 75-летию окончания Второй мировой войны со странами-союзниками. На оборотной стороне монеты изображены флаги США, Великобритании и Франции, флага СССР среди них нет.
На аверсе монеты изображены 33-й президент США Гарри Трумэн, руководивший Штатами в 1945–1953 годах, и генерал армии Дуайт Эйзенхауэр, ставший впоследствии 34-м президентом США. РБК
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