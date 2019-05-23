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Телеведущего Владимира Соловьева вызвали на дуэль за "бесов"

11:32 23.05.2019 Источник: Газета.Ru

Журналист из Краснодара вызвал на дуэль телеведущего Владимира Соловьева. Поводом для этого стали высказывания последнего в адрес жителей Екатеринбурга, протестующих против строительства храма в центральном сквере города. По мнению Соловьева, они являются «бесами и чертями».

Журналист из Краснодара Кирилл Гурьев опубликовал открытое письмо, в котором вызвал на дуэль популярного телеведущего Владимира Соловьева из-за его высказываний в адрес протестующих против строительства храма в сквере екатеринбуржцев.

«Ты оскорбил народ. Ты оскорбил не только екатеринбуржцев, назвав их бесами, но и все остальное уважающее себя общество. Ты позволяешь себе подобные высказывания на всю страну только лишь потому, что, как говорил твой единомышленник генерал Росгвардии Золотов, тебе никто никогда не давал крепко по заду. А пора бы уже это сделать», — написал Гурьев.

В своем обращении журналист также пояснил, что встреча должна пройти на нейтральной стороне.

«Выбирай формат встречи: на ринге, на татами, на чем угодно. Конечно, ты, скорее всего, проигнорируешь это письмо или , в лучшем случае, вызовешь к себе на передачу, но я к тебе не пойду по двум причинам: во-первых, для любого здравомыслящего человека недопустимо ходить на давно дискредитировавшие себя каналы и передачи, даже ради эфирного времени, а во-вторых, я не хочу с тобой разговаривать, я просто хочу надрать тебе зад», — добавил он.

В заключение автор письма подчеркнул, что является «простым российским журналистом», который хочет выяснить отношения с телеведущим.  Газета.Ru

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