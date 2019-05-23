Медведчук рассказал о пропавшем оптимизме по поводу Зеленского
12:05 23.05.2019 Источник: Газета.Ru
Пророссийский украинский оппозиционер Виктор Медведчук в эфире местного ТВ указал на противоречия в заявлениях президента Украины Владимира Зеленского, из-за которых у первого пропал «оптимизм» относительно новой власти. Об этом сообщает «Страна.ua».
Медведчук напомнил, что на инаугурации Зеленский заявил, что готов потерять свою должность и высокие рейтинги ради прекращения огня в Донбассе. Однако через несколько часов, добавил Медведчук, Зеленский призывал делегацию США ввести новые санкции против России из-за ситуации в Донбассе.
«Это как понимать? Мы должны договариваться в том числе и с Москвой, мы должны договариваться о мире с Донецком и с Луганском — и для этого надо усилить санкции против России?» — заключил Медведчук.
Ранее Медведчук призвал Зеленского законно разогнать Раду. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 13:05 23.05.2019
- Власти Камчатки просят бюджетников скинуться на Морской собор - СМИ
- 13:00 23.05.2019
- В России защищена первая докторская диссертация по теологии
- 12:32 23.05.2019
- Задержанные в Астрахани радикалы планировали нападения с применением СВУ - ФСБ
- 12:20 23.05.2019
- На Украине зарегистрированы две петиции за отставку Зеленского
- 12:00 23.05.2019
- В Троице-Сергиевой лавре священник напал с ножом на монаха
- 11:32 23.05.2019
- Телеведущего Владимира Соловьева вызвали на дуэль за "бесов"
- 11:20 23.05.2019
- В число союзников на американской сувенирной монете не включили СССР
- 11:05 23.05.2019
- Банк России выступает против запрета микрофинансирования
- 11:00 23.05.2019
- На выход ток-шоу BBC с анимированным Путиным отреагировали в Кремле
- 10:32 23.05.2019
- Владелец косаток из бухты Средняя заявил, что не намерен их выпускать - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать