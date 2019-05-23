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НОВОСТИ

Медведчук рассказал о пропавшем оптимизме по поводу Зеленского

12:05 23.05.2019 Источник: Газета.Ru

Пророссийский украинский оппозиционер Виктор Медведчук в эфире местного ТВ указал на противоречия в заявлениях президента Украины Владимира Зеленского, из-за которых у первого пропал «оптимизм» относительно новой власти. Об этом сообщает «Страна.ua».

Медведчук напомнил, что на инаугурации Зеленский заявил, что готов потерять свою должность и высокие рейтинги ради прекращения огня в Донбассе. Однако через несколько часов, добавил Медведчук, Зеленский призывал делегацию США ввести новые санкции против России из-за ситуации в Донбассе.

«Это как понимать? Мы должны договариваться в том числе и с Москвой, мы должны договариваться о мире с Донецком и с Луганском — и для этого надо усилить санкции против России?» — заключил Медведчук.

Ранее Медведчук призвал Зеленского законно разогнать Раду.  Газета.Ru

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