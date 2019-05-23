В Троице-Сергиевой лавре священник напал с ножом на монаха
12:00 23.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Священник Троице-Сергиевой лавры напал с ножом на одного из монахов обители вечером 22 мая. Он задержан, сообщил ТАСС в четверг руководитель пресс-службы монастыря иеромонах Федор.
"Я могу сказать, что, к сожалению, такой инцидент был у нас. Сейчас правоохранительные органы разбираются, задержан наш насельник (проживающий в монастыре - прим. ТАСС)", - сказал он.
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