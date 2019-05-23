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Задержанные в Астрахани радикалы планировали нападения с применением СВУ - ФСБ

12:32 23.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трое участников праворадикальной группы, задержанных в Астрахани, планировали нападения с применением самодельных взрывных устройств. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Задержаны три активных члена молодежного неформального объединения праворадикального толка, преступная деятельность которых была направлена на совершение насильственных преступлений экстремистского характера, в том числе с применением самодельных взрывных и зажигательных устройств", - подчеркнули в ФСБ.

По данным спецслужбы, задержанные пропагандировали националистическую идеологию, осуществляли вербовку и координацию деятельности новых участников группировки, организовывали и проводили тактические тренировки с использованием военной экипировки, изготавливали и испытывали самодельные взрывчатые и зажигательные устройства.

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