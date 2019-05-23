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НОВОСТИ

В России защищена первая докторская диссертация по теологии

13:00 23.05.2019 Источник: Интерфакс

Защита диссертации на соискание ученой степени доктора теологии состоялась на этой неделе в Москве, сообщили "Интерфаксу" в четверг в Общецерковной аспирантуре и докторантуре. 

Заседание проходило в актовом зале общецерковной аспирантуры под председательством ее ректора - митрополита Волоколамского Илариона. По результатам тайного голосования диссертационный совет принял решение присудить протоиерею Олегу Давыденкову ученую степень доктора теологии.

Научная специальность "Теология" появилась в России еще в 2015 году, однако ученых степеней для теологов тогда не предусматривалось.

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