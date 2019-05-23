Власти Камчатки просят бюджетников скинуться на Морской собор - СМИ

13:05

Аппарат губернатора и правительства Камчатки разослал в органы власти и подведомственные организации письмо с просьбой о помощи в финансировании строительства Морского собора. Копия документа, подписанного вице-губернатором Алексеем Войтовым, имеется в распоряжении ИА «Кам 24».

К письму, которое датировано 16 мая, прилагается типовая форма заявки о перечислении части заработной платы в качестве добровольного пожертвования в религиозную организацию «Свято-Пантелеимонов мужской монастырь Петропавловской и Камчатской Епархии РПЦ (МП)» – строящийся храм находится на территории этого монастыря. Источник в правительстве Камчатки пояснил журналисту ИА «Кам 24», что с бюджетников не первый раз собирают деньги на строительство Морского собора. Ранее с настоятельными просьбами о пожертвовании к ним обращались как минимум дважды.

Известно, что строительство лично курирует губернатор Владимир Илюхин.

