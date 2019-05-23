Суд в Москве снял арест со счетов Алексея Навального

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство защиты блогера Алексея Навального о снятии с его счетов и ценных бумаг ареста, наложенного во время расследования дела компании "Ив Роше". Об этом сообщает корр. ТАСС из зала суда.

"Ходатайство представителя Алексея Навального о снятии ареста денежных средств и ценных бумаг, наложенного Басманным судом Москвы в 2013 году, удовлетворить", - огласила решение судья Наталья Чепрасова.

