Суд в Москве снял арест со счетов Алексея Навального
13:20 23.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство защиты блогера Алексея Навального о снятии с его счетов и ценных бумаг ареста, наложенного во время расследования дела компании "Ив Роше". Об этом сообщает корр. ТАСС из зала суда.
"Ходатайство представителя Алексея Навального о снятии ареста денежных средств и ценных бумаг, наложенного Басманным судом Москвы в 2013 году, удовлетворить", - огласила решение судья Наталья Чепрасова.
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