Два корабля ВМС США прошли через Тайваньский пролив
13:32 23.05.2019 Источник: Газета.Ru
Через Тайваньский пролив прошли два корабля военно-морских сил США, сообщает Reuters со ссылкой на представителя американских военных.
Отмечается, что через пролив прошли 38-й эскадренный миноносец USS Preble (DDG-88), а также корабль-заправщик USNS Walter S. Diehl (T-AO-193).
Представитель Седьмого флота ВМС США подчеркнул, что проход кораблей должен показать приверженность США свободе мореплавания в Индо-Тихоокеанской области мирового океана.
В агентстве подчеркнули, что проход кораблей скорее всего вызовет «ярость» в Китае. Также отмечается, что Тайвань в свою очередь воспримет этот шаг как знак поддержки. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 14:32 23.05.2019
- Алюминиевая ассоциация привлекает инвесторов из Японии к проектам технологических долин
- 14:12 23.05.2019
- Почти половина россиян выступила за равные права для представителей ЛГБТ
- 14:00 23.05.2019
- Глава ЦИК Украины заявила об отсутствии оснований остановить подготовку к выборам в Раду
- 13:20 23.05.2019
- Суд в Москве снял арест со счетов Алексея Навального
- 13:05 23.05.2019
- Власти Камчатки просят бюджетников скинуться на Морской собор - СМИ
- 13:00 23.05.2019
- В России защищена первая докторская диссертация по теологии
- 12:32 23.05.2019
- Задержанные в Астрахани радикалы планировали нападения с применением СВУ - ФСБ
- 12:20 23.05.2019
- На Украине зарегистрированы две петиции за отставку Зеленского
- 12:05 23.05.2019
- Медведчук рассказал о пропавшем оптимизме по поводу Зеленского
- 12:00 23.05.2019
- В Троице-Сергиевой лавре священник напал с ножом на монаха
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать