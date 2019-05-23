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НОВОСТИ

Два корабля ВМС США прошли через Тайваньский пролив

13:32 23.05.2019 Источник: Газета.Ru

Через Тайваньский пролив прошли два корабля военно-морских сил США, сообщает Reuters со ссылкой на представителя американских военных.

Отмечается, что через пролив прошли 38-й эскадренный миноносец USS Preble (DDG-88), а также корабль-заправщик USNS Walter S. Diehl (T-AO-193).

Представитель Седьмого флота ВМС США подчеркнул, что проход кораблей должен показать приверженность США свободе мореплавания в Индо-Тихоокеанской области мирового океана.

В агентстве подчеркнули, что проход кораблей скорее всего вызовет «ярость» в Китае. Также отмечается, что Тайвань в свою очередь воспримет этот шаг как знак поддержки.  Газета.Ru

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