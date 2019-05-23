0
0
71
НОВОСТИ

Глава ЦИК Украины заявила об отсутствии оснований остановить подготовку к выборам в Раду

14:00 23.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

 У Центральной избирательной комиссии Украины нет оснований останавливать подготовку к парламентских выборам. Об этом заявила в четверг глава ЦИК Татьяна Слипачук, комментируя обвинения ряда депутатов в незаконности решения президента распустить Верховную раду.

"В соответствии с действующим законодательство, нет никаких оснований, чтобы остановить подготовку к проведению выборов", - сказал она.

Несмотря на то, что депутаты обещали обратиться в суд в связи с указом президента, "на текущий момент в суде не зарегистрирована ни одна жалоба", отметила глава ЦИК.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:32 23.05.2019
Алюминиевая ассоциация привлекает инвесторов из Японии к проектам технологических долин
0
31
14:12 23.05.2019
Почти половина россиян выступила за равные права для представителей ЛГБТ
0
69
13:32 23.05.2019
Два корабля ВМС США прошли через Тайваньский пролив
0
123
13:20 23.05.2019
Суд в Москве снял арест со счетов Алексея Навального
0
138
13:05 23.05.2019
Власти Камчатки просят бюджетников скинуться на Морской собор - СМИ
0
182
13:00 23.05.2019
В России защищена первая докторская диссертация по теологии
0
186
12:32 23.05.2019
Задержанные в Астрахани радикалы планировали нападения с применением СВУ - ФСБ
0
192
12:20 23.05.2019
На Украине зарегистрированы две петиции за отставку Зеленского
0
191
12:05 23.05.2019
Медведчук рассказал о пропавшем оптимизме по поводу Зеленского
0
215
12:00 23.05.2019
В Троице-Сергиевой лавре священник напал с ножом на монаха
0
230

Возврат к списку