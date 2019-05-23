Глава ЦИК Украины заявила об отсутствии оснований остановить подготовку к выборам в Раду
14:00 23.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
У Центральной избирательной комиссии Украины нет оснований останавливать подготовку к парламентских выборам. Об этом заявила в четверг глава ЦИК Татьяна Слипачук, комментируя обвинения ряда депутатов в незаконности решения президента распустить Верховную раду.
"В соответствии с действующим законодательство, нет никаких оснований, чтобы остановить подготовку к проведению выборов", - сказал она.
Несмотря на то, что депутаты обещали обратиться в суд в связи с указом президента, "на текущий момент в суде не зарегистрирована ни одна жалоба", отметила глава ЦИК.
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