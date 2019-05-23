Алюминиевая ассоциация привлекает инвесторов из Японии к проектам технологических долин

14:32

Алюминиевая ассоциация проводит активную работу по привлечению иностранных инвесторов к проектам создаваемых технологических долин. В рамках встречи деловой миссии представителей компании РУСАЛ и Алюминиевой ассоциации с японскими деловыми кругами стороны подтвердили готовность к взаимовыгодному сотрудничеству при реализации совместных проектов по глубокой переработке алюминия. Мероприятие с участием чрезвычайного и полномочного посла Японии в России Тоёхиса Кодзуки и представителей Алюминиевой ассоциации состоялось в Красноярске на базе Красноярского алюминиевого завода.



Японским коллегам была представлена подробная информация о создаваемых в Красноярске, Волгограде и Республике Хакасия технологических долинах, возможностях размещения в них предприятий, льготах и преференциях, которые получат потенциальные резиденты. Стороны обсудили вопросы перспективного сотрудничества компаний-членов Алюминиевой Ассоциации с японскими компаниями-потребителям. Особое внимание было уделено обмену опытом и компетенциями в создании экономически целесообразных и технически эффективных мостовых сооружений из алюминиевых сплавов, реализации шумозащитных конструкций в городской черте, а также наращиванию производства колесных дисков на территории Российской Федерации.

Стороны договорились о продолжении взаимодействия для налаживания прямых связей между российскими и японскими предприятиями в целях обеспечения диверсификации двусторонней торгово-экономической повестки и её наполнения практическим содержанием.

По информации Алюминиевой ассоциации