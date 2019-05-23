Зеленский исключил возможность переговоров с Москвой
15:12 23.05.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Владимир Зеленский исключил возможность переговоров с Москвой. Как сообщает Общественное телевидение, президент Украины при этом назвал Россию агрессором.
20 мая во время инаугурации Зеленский заявил, что считает достижение мира в Донбассе своей первоочередной задачей, для реализации которой он готов «пойти на всё».
На следующий день глава администрации президента Украины Андрей Богдан сообщил, что лидер страны намерен инициировать референдум по вопросу переговорного процесса между Киевом и Москвой. Он уточнил, что вопросы референдума будут касаться конфликта в Донбассе. Говорит Москва
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