Патриарх лишил сана священника, напавшего с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре
16:12 23.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил сана священника, напавшего с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре, сообщила в четверг пресс-служба лавры.
"Святейший патриарх утвердил решение духовного собора Троице-Сергиевой Лавры о лишении игумена Севастиана (Запольнова) права ношения монашеских одежд и лишении священного сана", - говорится в сообщении.
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