Патриарх лишил сана священника, напавшего с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил сана священника, напавшего с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре, сообщила в четверг пресс-служба лавры.

"Святейший патриарх утвердил решение духовного собора Троице-Сергиевой Лавры о лишении игумена Севастиана (Запольнова) права ношения монашеских одежд и лишении священного сана", - говорится в сообщении.

