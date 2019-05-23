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НОВОСТИ

Госдума обязала проводить фотофиксацию техосмотра

16:32 23.05.2019 Источник: RNS

Госдума в третьем чтении приняла закон об усилении контроля за проведением техосмотра, обязав проводить фотофиксацию автомобиля во время процедуры, сообщает пресс-служба Госдумы.

«Государственная Дума приняла в третьем чтении закон об усилении контроля за проведением техосмотра. Документом вводятся обязательная фотофиксация автомобиля во время технического осмотра и оформление диагностических карт в электронном виде с усиленной квалифицированной подписью», — говорится в сообщении.  RNS

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