Госдума обязала проводить фотофиксацию техосмотра

16:32 Источник: RNS

Госдума в третьем чтении приняла закон об усилении контроля за проведением техосмотра, обязав проводить фотофиксацию автомобиля во время процедуры, сообщает пресс-служба Госдумы.

«Государственная Дума приняла в третьем чтении закон об усилении контроля за проведением техосмотра. Документом вводятся обязательная фотофиксация автомобиля во время технического осмотра и оформление диагностических карт в электронном виде с усиленной квалифицированной подписью», — говорится в сообщении. RNS

