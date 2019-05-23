Госдума обязала проводить фотофиксацию техосмотра
16:32 23.05.2019 Источник: RNS
Госдума в третьем чтении приняла закон об усилении контроля за проведением техосмотра, обязав проводить фотофиксацию автомобиля во время процедуры, сообщает пресс-служба Госдумы.
«Государственная Дума приняла в третьем чтении закон об усилении контроля за проведением техосмотра. Документом вводятся обязательная фотофиксация автомобиля во время технического осмотра и оформление диагностических карт в электронном виде с усиленной квалифицированной подписью», — говорится в сообщении. RNS
НОВОСТИ
- 17:32 23.05.2019
- Российские полицейские в 2020 году получат очки с функцией распознавания лиц
- 17:12 23.05.2019
- Администрация Петрозаводска "настоятельно не рекомендовала" запускать воздушные шары во время выпускных
- 17:00 23.05.2019
- Цена нефти Brent упала ниже $69 за баррель
- 16:12 23.05.2019
- Патриарх лишил сана священника, напавшего с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре
- 16:00 23.05.2019
- Сергей Скрипаль позвонил в Россию
- 15:32 23.05.2019
- Соратник Януковича не оставляет Порошенко в покое
- 15:12 23.05.2019
- Зеленский исключил возможность переговоров с Москвой
- 15:00 23.05.2019
- Опрос по строительству храма в Екатеринбурге могут организовать на сайте госуслуг - мэр
- 14:32 23.05.2019
- Алюминиевая ассоциация привлекает инвесторов из Японии к проектам технологических долин
- 14:12 23.05.2019
- Почти половина россиян выступила за равные права для представителей ЛГБТ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать