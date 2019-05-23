Цена нефти Brent упала ниже $69 за баррель
17:00 23.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2019 г. на торгах биржи ICE в Лондоне опустилась на 3,09% и составила $68,86 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
В последний раз цена нефти данного сорта находилась ниже отметки в $69 за баррель 5 апреля текущего года.
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