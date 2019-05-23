Администрация Петрозаводска "настоятельно не рекомендовала" запускать воздушные шары во время выпускных

17:12

Администрация Петрозаводска «настоятельно не рекомендовала» запускать воздушные шары и бумажные фонарики во время выпускных.

В письме, направленном в школы, содержится призыв отказаться от запуска воздушных шариков и бумажных фонариков со свечами — они могут попасть на линии электропередачи и вызвать возгорание. Кроме того, это оказывает негативное воздействие на окружающую среду.

Жители Петрозаводска оказались недовольны рекомендацией. По их словам, письмо было направлено в школы всего за несколько дней до последнего звонка, когда все уже закупили украшения и атрибуты для праздника. 360tv.ru

