Администрация Петрозаводска "настоятельно не рекомендовала" запускать воздушные шары во время выпускных
17:12 23.05.2019
Администрация Петрозаводска «настоятельно не рекомендовала» запускать воздушные шары и бумажные фонарики во время выпускных.
В письме, направленном в школы, содержится призыв отказаться от запуска воздушных шариков и бумажных фонариков со свечами — они могут попасть на линии электропередачи и вызвать возгорание. Кроме того, это оказывает негативное воздействие на окружающую среду.
Жители Петрозаводска оказались недовольны рекомендацией. По их словам, письмо было направлено в школы всего за несколько дней до последнего звонка, когда все уже закупили украшения и атрибуты для праздника. 360tv.ru
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