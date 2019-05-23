Российские полицейские в 2020 году получат очки с функцией распознавания лиц
17:32 23.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полицейские крупных городов России в 2020 году получат очки дополненной реальности с функцией распознавания лиц, сообщил в ходе конференции "Цифровая индустрия промышленной России" глава Ростеха Сергей Чемезов.
"Мы предлагаем новое решение, удобное и мобильное - очки дополненной реальности, которые помогают правоохранителям опознать лиц, находящихся в розыске. Внедрение этой новинки в практику - вопрос ближайшего времени: думаю, уже в следующем году вы сможете увидеть полицейских с необычными гаджетами на улицах крупных городов", - сказал он.
Чемезов отметил, что технология FindFace уже доказала свою эффективность - в ходе ЧМ-2018 она помогла задержать более 180 правонарушителей, которых система сама опознала по изображениям. Однако тогда использовались стационарные камеры, подключенные к базам правоохранительных органов.
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