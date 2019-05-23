Госдума рекомендовала Минстрою рассмотреть возможность введения порога в 15% от дохода семьи на оплату ЖКХ

18:00 Источник: Интерфакс

Госдума на заседании в четверг по итогам "правительственного часа" с главой Минтруда Максимом Топилиным приняла постановление, в котором рекомендовала Минстрою рассмотреть возможность установления предельного размера платы гражданами за услуги ЖКХ в размере не более 15% от совокупного дохода семьи.

"Поручить соответствующему федеральному органу исполнительной власти (министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации) рассмотреть вопрос об установлении федерального стандарта предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и установить размер максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи не более 15%", - говорится в принятом постановлении.

