Госдума рекомендовала Минстрою рассмотреть возможность введения порога в 15% от дохода семьи на оплату ЖКХ
18:00 23.05.2019 Источник: Интерфакс
Госдума на заседании в четверг по итогам "правительственного часа" с главой Минтруда Максимом Топилиным приняла постановление, в котором рекомендовала Минстрою рассмотреть возможность установления предельного размера платы гражданами за услуги ЖКХ в размере не более 15% от совокупного дохода семьи.
"Поручить соответствующему федеральному органу исполнительной власти (министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации) рассмотреть вопрос об установлении федерального стандарта предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и установить размер максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи не более 15%", - говорится в принятом постановлении.
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