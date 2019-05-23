Матвиенко призналась, что многому научилась у Путина

18:40 Источник: Эхо Москвы

Валентина Матвиенко призналась, что многому научилась у Владимира Путина. Она назвала его строгим и требовательным руководителем.

Сегодня спикеру Совета Федерации была вручен Орден святого апостола Андрея Первозванного за выдающиеся заслуги перед отечеством. Матвиенко подчеркнула, что самые яркие и содержательные годы ее работы связаны с Путиным. Эхо Москвы