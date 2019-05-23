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Томос предполагает зависимость Православной церкви Украины от Константинополя - Филарет

20:00 23.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший глава Киевского патриархата и почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет (Денисенко) заявил, что не согласился бы на томос об автокефалии для ПЦУ, если бы знал его кабальные условия.

"Мы на соборе не знали его [томоса] содержание. Узнали уже после объединения. Если бы мы знали содержание этого томоса, то мы не согласились бы на такой томос", - сказал он в интервью "Настоящему времени". Филарет пояснил, что томос ставит украинскую церковь в зависимость от Константинопольского патриархата. "По названию мы - автокефальная, а на деле мы зависимая от Константинопольского патриархата церковь", - подчеркнул он.

Зависимость ПЦУ, по словам Филарета, подтверждают три пункта томоса. Первый гласит о переподчинении заграничных приходов киевского патриархата Константинополю, а второй лишает ПЦУ права самостоятельно производить миро для богослужений, в отличие от канонической Украинской православной церкви. "Если мы миро должны получать из Константинополя, из Стамбула, то значит мы зависимы", - пояснил Филарет. Третий пункт, по словам Филарета, предполагает, что "решение всех конфликтных ситуаций в церкви предоставляется Константинопольскому патриархату".

РПЦ считает и томос об автокефалии, и "объединительный собор" в Киеве канонически ничтожными.

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