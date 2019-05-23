Россия намерена очистить все нитки "Дружбы" от грязной нефти до 1 июля
22:00 23.05.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Россия пообещала Польше очистить все нитки «Дружбы» от грязной нефти до 1 июля. С таким сообщением выступил местный оператор топливной магистрали — компания PERN.
«Это означает, что в Польшу не попадёт ни одна дополнительная партия загрязнённой нефти», — говорится в сообщении предприятия.
Первую нитку нефтепровода «Дружба» на территории Польши планируется запустить 9 июня.
Проблемы с качеством российского экспортного сырья возникли в середине апреля. Загрязнённая хлоридами нефть попала в магистральный трубопровод в Самарской области. Говорит Москва
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