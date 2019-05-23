0
0
0
НОВОСТИ

Россия намерена очистить все нитки "Дружбы" от грязной нефти до 1 июля

22:00 23.05.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Россия пообещала Польше очистить все нитки «Дружбы» от грязной нефти до 1 июля. С таким сообщением выступил местный оператор топливной магистрали — компания PERN.

«Это означает, что в Польшу не попадёт ни одна дополнительная партия загрязнённой нефти», — говорится в сообщении предприятия.

Первую нитку нефтепровода «Дружба» на территории Польши планируется запустить 9 июня.

Проблемы с качеством российского экспортного сырья возникли в середине апреля. Загрязнённая хлоридами нефть попала в магистральный трубопровод в Самарской области.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

21:20 23.05.2019
Виктории Нуланд отказали в российской визе
0
104
20:40 23.05.2019
СМИ ФРГ анонсировали замену посла в России
0
141
20:00 23.05.2019
Томос предполагает зависимость Православной церкви Украины от Константинополя - Филарет
0
183
19:20 23.05.2019
Прокуратура и Минпросвещения проверяют гимназию в Перми на предмет "гендерной дискриминации"
0
205
18:40 23.05.2019
Матвиенко призналась, что многому научилась у Путина
0
220
18:29 23.05.2019
Лидер «Нашего Измайлова» Табашников сообщил, что вернисаж не снесут
0
216
18:00 23.05.2019
Госдума рекомендовала Минстрою рассмотреть возможность введения порога в 15% от дохода семьи на оплату ЖКХ
0
258
17:32 23.05.2019
Российские полицейские в 2020 году получат очки с функцией распознавания лиц
0
264
17:12 23.05.2019
Администрация Петрозаводска "настоятельно не рекомендовала" запускать воздушные шары во время выпускных
0
282
17:00 23.05.2019
Цена нефти Brent упала ниже $69 за баррель
0
303

Возврат к списку