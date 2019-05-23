Россия намерена очистить все нитки "Дружбы" от грязной нефти до 1 июля

22:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Россия пообещала Польше очистить все нитки «Дружбы» от грязной нефти до 1 июля. С таким сообщением выступил местный оператор топливной магистрали — компания PERN.

«Это означает, что в Польшу не попадёт ни одна дополнительная партия загрязнённой нефти», — говорится в сообщении предприятия.



Первую нитку нефтепровода «Дружба» на территории Польши планируется запустить 9 июня.



Проблемы с качеством российского экспортного сырья возникли в середине апреля. Загрязнённая хлоридами нефть попала в магистральный трубопровод в Самарской области. Говорит Москва

