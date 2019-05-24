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В КНР создан прототип развивающего скорость до 600 км/ч поезда на магнитной подушке

22:40 23.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый прототип разрабатываемого Китаем поезда на магнитной подушке (маглев), способного развивать скорость до 600 километров в час, сошел в четверг с производственной линии в городе Циндао (восточная провинция Шаньдун). Об этом сообщает агентство Синьхуа.

"В настоящее время прототип достиг статической левитации и находится в хорошем состоянии", - приводит агентство слова руководителя научно-исследовательской группы и заместителя главного инженера локомотиво- вагоностроительной компании "Циндао Сыфан" (подразделения железнодорожной корпорации CRRC) Дин Саньсаня. По его словам, прототип позволит проверить и протестировать ключевые технологии и основные компоненты высокоскоростной системы маглев, чтобы заложить основу для создания уже инженерного прототипа поезда.

Как сообщил Дин Саньсань, работы по разработке инженерного прототипа с пятью вагонами продвигаются согласно установленному графику. Предполагается, что тот сойдет с производственной линии в 2020 году, а к 2021 году должны быть завершены все необходимые испытания и комплексные проверки.

Первой в мире действующей железнодорожной линией на магнитной подушке стала трасса маглева в Шанхае, которая в 2004 году соединил международный аэропорт Пудун со станцией метро "Лунъянлу". Он преодолевает расстояние в 30 км за семь с небольшим минут. Этот маглев также является самым быстрым из функционирующих в мире коммерческих поездов на магнитной подушке - в ходе движения состав развивает скорость в 431 км/ч.

В настоящее время около десяти стран мира разрабатывают поезда на магнитной подушке. Рекорд скорости пассажирского состава принадлежит Японии - маглев в этой стране в 2015 году на тестовом участке разогнался до 603 км/ч.

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