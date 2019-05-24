В КНР создан прототип развивающего скорость до 600 км/ч поезда на магнитной подушке
22:40 23.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первый прототип разрабатываемого Китаем поезда на магнитной подушке (маглев), способного развивать скорость до 600 километров в час, сошел в четверг с производственной линии в городе Циндао (восточная провинция Шаньдун). Об этом сообщает агентство Синьхуа.
"В настоящее время прототип достиг статической левитации и находится в хорошем состоянии", - приводит агентство слова руководителя научно-исследовательской группы и заместителя главного инженера локомотиво- вагоностроительной компании "Циндао Сыфан" (подразделения железнодорожной корпорации CRRC) Дин Саньсаня. По его словам, прототип позволит проверить и протестировать ключевые технологии и основные компоненты высокоскоростной системы маглев, чтобы заложить основу для создания уже инженерного прототипа поезда.
Как сообщил Дин Саньсань, работы по разработке инженерного прототипа с пятью вагонами продвигаются согласно установленному графику. Предполагается, что тот сойдет с производственной линии в 2020 году, а к 2021 году должны быть завершены все необходимые испытания и комплексные проверки.
Первой в мире действующей железнодорожной линией на магнитной подушке стала трасса маглева в Шанхае, которая в 2004 году соединил международный аэропорт Пудун со станцией метро "Лунъянлу". Он преодолевает расстояние в 30 км за семь с небольшим минут. Этот маглев также является самым быстрым из функционирующих в мире коммерческих поездов на магнитной подушке - в ходе движения состав развивает скорость в 431 км/ч.
В настоящее время около десяти стран мира разрабатывают поезда на магнитной подушке. Рекорд скорости пассажирского состава принадлежит Японии - маглев в этой стране в 2015 году на тестовом участке разогнался до 603 км/ч.
НОВОСТИ
- 22:00 23.05.2019
- Россия намерена очистить все нитки "Дружбы" от грязной нефти до 1 июля
- 21:20 23.05.2019
- Виктории Нуланд отказали в российской визе
- 20:40 23.05.2019
- СМИ ФРГ анонсировали замену посла в России
- 20:00 23.05.2019
- Томос предполагает зависимость Православной церкви Украины от Константинополя - Филарет
- 19:20 23.05.2019
- Прокуратура и Минпросвещения проверяют гимназию в Перми на предмет "гендерной дискриминации"
- 18:40 23.05.2019
- Матвиенко призналась, что многому научилась у Путина
- 18:29 23.05.2019
- Лидер «Нашего Измайлова» Табашников сообщил, что вернисаж не снесут
- 18:00 23.05.2019
- Госдума рекомендовала Минстрою рассмотреть возможность введения порога в 15% от дохода семьи на оплату ЖКХ
- 17:32 23.05.2019
- Российские полицейские в 2020 году получат очки с функцией распознавания лиц
- 17:12 23.05.2019
- Администрация Петрозаводска "настоятельно не рекомендовала" запускать воздушные шары во время выпускных
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать