В Пермском крае произошел разрыв и возгорание газопровода

09:00 Источник: Lenta.ru

В Чусовском районе Пермского края произошел разрыв газопровода, из-за чего начался пожар. Об этом говорится в сообщении Ситуационно-аналитического центра Минэнерго.

Авария произошла 24 мая в 3 часа 45 минут. Труба диаметром 1,4 метра разорвалась на 1606-м километре магистрального газопровода СРТО — Урал, после этого начался пожар. В результате произошедшего был отключен участок газопровода с 1555-го по 1647 километр. Lenta.Ru

