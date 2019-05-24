В Пермском крае произошел разрыв и возгорание газопровода
09:00 24.05.2019 Источник: Lenta.ru
В Чусовском районе Пермского края произошел разрыв газопровода, из-за чего начался пожар. Об этом говорится в сообщении Ситуационно-аналитического центра Минэнерго.
Авария произошла 24 мая в 3 часа 45 минут. Труба диаметром 1,4 метра разорвалась на 1606-м километре магистрального газопровода СРТО — Урал, после этого начался пожар. В результате произошедшего был отключен участок газопровода с 1555-го по 1647 километр. Lenta.Ru
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