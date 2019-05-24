0
0
0
НОВОСТИ

В Пермском крае произошел разрыв и возгорание газопровода

09:00 24.05.2019 Источник: Lenta.ru

В Чусовском районе Пермского края произошел разрыв газопровода, из-за чего начался пожар. Об этом говорится в сообщении Ситуационно-аналитического центра Минэнерго.

Авария произошла 24 мая в 3 часа 45 минут. Труба диаметром 1,4 метра разорвалась на 1606-м километре магистрального газопровода СРТО — Урал, после этого начался пожар. В результате произошедшего был отключен участок газопровода с 1555-го по 1647 километр.  Lenta.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

22:40 23.05.2019
В КНР создан прототип развивающего скорость до 600 км/ч поезда на магнитной подушке
0
489
22:00 23.05.2019
Россия намерена очистить все нитки "Дружбы" от грязной нефти до 1 июля
0
487
21:20 23.05.2019
Виктории Нуланд отказали в российской визе
0
551
20:40 23.05.2019
СМИ ФРГ анонсировали замену посла в России
0
542
20:00 23.05.2019
Томос предполагает зависимость Православной церкви Украины от Константинополя - Филарет
0
588
19:20 23.05.2019
Прокуратура и Минпросвещения проверяют гимназию в Перми на предмет "гендерной дискриминации"
0
539
18:40 23.05.2019
Матвиенко призналась, что многому научилась у Путина
0
535
18:29 23.05.2019
Лидер «Нашего Измайлова» Табашников сообщил, что вернисаж не снесут
0
530
18:00 23.05.2019
Госдума рекомендовала Минстрою рассмотреть возможность введения порога в 15% от дохода семьи на оплату ЖКХ
0
589
17:32 23.05.2019
Российские полицейские в 2020 году получат очки с функцией распознавания лиц
0
583

Возврат к списку