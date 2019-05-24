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Россия изучает возможность создания электромагнитных ракет

09:20 24.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Концерн "Техмаш" (входит в Ростех) изучает вопрос создания боеприпасов для реактивных систем залпового огня (РСЗО), которые будут поражать цель электромагнитным импульсом (ЭМИ). Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора концерна Александр Кочкин.

"Вопрос создания таких боеприпасов обсуждается. Есть концептуальные идеи, которые мы готовы воплотить в реальность при наличии соответствующих запросов со стороны заказчика", - сказал Кочкин, отвечая на вопрос о разработке реактивных снарядов для РСЗО с боевой частью, генерирующей ЭМИ, а также ракет радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Он добавил, что в настоящее время госзаказчик в лице Минобороны России пока не выдавал технических заданий на такие снаряды.

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