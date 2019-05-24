США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений
09:32 24.05.2019 Источник: Эхо Москвы
Минюст США предъявил Джулиану Ассанжу 17 новых обвинений. По сведениям Reuters, основателю «Викиликс» вменяют сговор, шпионаж, в том числе незаконное раскрытие имен секретных источников информации. До сих пор Ассанджа собирались судить в США только за участие в попытках взлома компьютерной сети Пентагона. В настоящее время Ассанж отбывает тюремный срок в британской тюрьме, после чего, если будет принято соответствующее решение, может быть выдан США. Всего основателю Wikikeaks грозит 175 лет тюрьмы. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 10:32 24.05.2019
- США собираются дать Украине $300 млн на оборону
- 10:20 24.05.2019
- В РФ вступил в силу запрет на уличные табло с курсом обмена валют
- 10:05 24.05.2019
- В СМИ высказали мнение, почему провалилась советская лунная программа
- 10:00 24.05.2019
- Тимошенко считает недопустимым референдум о переговорах с Россией
- 09:20 24.05.2019
- Россия изучает возможность создания электромагнитных ракет
- 09:05 24.05.2019
- Посол США не примет участие в ПМЭФ-2019
- 09:00 24.05.2019
- В Пермском крае произошел разрыв и возгорание газопровода
- 22:40 23.05.2019
- В КНР создан прототип развивающего скорость до 600 км/ч поезда на магнитной подушке
- 22:00 23.05.2019
- Россия намерена очистить все нитки "Дружбы" от грязной нефти до 1 июля
- 21:20 23.05.2019
- Виктории Нуланд отказали в российской визе
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать