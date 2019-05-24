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НОВОСТИ

США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений

09:32 24.05.2019 Источник: Эхо Москвы

Минюст США предъявил Джулиану Ассанжу 17 новых обвинений. По  сведениям Reuters, основателю «Викиликс» вменяют сговор, шпионаж, в том числе незаконное раскрытие имен секретных источников информации. До  сих пор Ассанджа собирались судить в США только  за участие в  попытках взлома компьютерной сети Пентагона. В настоящее время Ассанж отбывает тюремный срок в британской тюрьме, после чего, если будет принято соответствующее решение, может быть выдан США. Всего основателю Wikikeaks грозит 175 лет тюрьмы.  Эхо Москвы

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