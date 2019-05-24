В РФ вступил в силу запрет на уличные табло с курсом обмена валют

10:20 Источник: RNS

В России 24 мая вступил в силу запрет на уличные табло с курсом обмена валют, соответствующее указание ранее подготовил ЦБ.

В пресс-службе Банка России отметили, что данные меры служат защитой прав потребителей услуг.



«Данные изменения вводятся для предотвращения деятельности незаконных "точек обмена валюты" и защиты прав потребителя», — сказали RNS в ЦБ.



Регулятор отмечает, что «как показывает практика, информацию о курсах обмена иностранных валют за пределами помещений чаще всего размещают именно незаконные «точки обмена валют», которые маскируются под операционные кассы уполномоченного банка».

