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НОВОСТИ

В РФ вступил в силу запрет на уличные табло с курсом обмена валют

10:20 24.05.2019 Источник: RNS

В России 24 мая вступил в силу запрет на уличные табло с курсом обмена валют, соответствующее указание ранее подготовил ЦБ.

В пресс-службе Банка России отметили, что данные меры служат защитой прав потребителей услуг.

«Данные изменения вводятся для предотвращения деятельности незаконных "точек обмена валюты" и защиты прав потребителя», — сказали RNS в ЦБ.

Регулятор отмечает, что «как показывает практика, информацию о курсах обмена иностранных валют за пределами помещений чаще всего размещают именно незаконные «точки обмена валют», которые маскируются под операционные кассы уполномоченного банка».

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