В РФ вступил в силу запрет на уличные табло с курсом обмена валют
10:20 24.05.2019 Источник: RNS
В России 24 мая вступил в силу запрет на уличные табло с курсом обмена валют, соответствующее указание ранее подготовил ЦБ.
В пресс-службе Банка России отметили, что данные меры служат защитой прав потребителей услуг.
«Данные изменения вводятся для предотвращения деятельности незаконных "точек обмена валюты" и защиты прав потребителя», — сказали RNS в ЦБ.
Регулятор отмечает, что «как показывает практика, информацию о курсах обмена иностранных валют за пределами помещений чаще всего размещают именно незаконные «точки обмена валют», которые маскируются под операционные кассы уполномоченного банка».
НОВОСТИ
- 10:32 24.05.2019
- США собираются дать Украине $300 млн на оборону
- 10:05 24.05.2019
- В СМИ высказали мнение, почему провалилась советская лунная программа
- 10:00 24.05.2019
- Тимошенко считает недопустимым референдум о переговорах с Россией
- 09:32 24.05.2019
- США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений
- 09:20 24.05.2019
- Россия изучает возможность создания электромагнитных ракет
- 09:05 24.05.2019
- Посол США не примет участие в ПМЭФ-2019
- 09:00 24.05.2019
- В Пермском крае произошел разрыв и возгорание газопровода
- 22:40 23.05.2019
- В КНР создан прототип развивающего скорость до 600 км/ч поезда на магнитной подушке
- 22:00 23.05.2019
- Россия намерена очистить все нитки "Дружбы" от грязной нефти до 1 июля
- 21:20 23.05.2019
- Виктории Нуланд отказали в российской визе
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать