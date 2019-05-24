США собираются дать Украине $300 млн на оборону

10:32 Источник: Газета.Ru

Комитет по вооруженным силам сената США утвердил законопроект об оборонном бюджете страны на 2020 год, в документе предлагается расширить военную помощь Украине до $300 млн, сообщается в фейсбуке посольства Украины в Соединенных Штатах.

В законопроекте подчеркивается, что из этих денег $100 млн должны быть потрачены исключительно на приобретение летального оружия. Также в документе предлагается усилить вооруженные силы Украины средствами береговой охраны и противокорабельными ракетами.



Данные ассигнования превышают на $50 млн военную помощь текущего года.



Оборонный бюджет вступит в силу после принятия палатой представителей конгресса США и президентом Соединенных Штатов.



Ранее сообщалось, что США собираются потратить $750 млрд на национальную оборону. Газета.Ru

