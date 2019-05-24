В Дагестане ликвидированы трое боевиков - НАК

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали в Дагестане трех боевиков. Об этом ТАСС сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

"В Дагестане нейтрализованы трое бандитов. На месте боестолкновения обнаружено автоматическое оружие и боеприпасы", - уточнили в НАК.



Представитель комитета пока не привел подробностей спецоперации.

