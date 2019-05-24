Тяжелая ракета Falcon 9 успешно вывела на орбиту 60 мини-спутников

11:20 Источник: Эхо Москвы

Тяжелая американская ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела на орбиту 60 мини-спутников. Они предназначены для начала создания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Тем временем многоразовая первая ступень Falcon 9 совершила успешную управляемую посадку на автоматической плавучей платформе в Атлантике.

Система Starlink позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты.

Сообщается, что спутники уже успешно подключились к интернету. Эхо Москвы