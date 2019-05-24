Тяжелая ракета Falcon 9 успешно вывела на орбиту 60 мини-спутников
11:20 24.05.2019 Источник: Эхо Москвы
Тяжелая американская ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела на орбиту 60 мини-спутников. Они предназначены для начала создания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Тем временем многоразовая первая ступень Falcon 9 совершила успешную управляемую посадку на автоматической плавучей платформе в Атлантике.
Система Starlink позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты.
Сообщается, что спутники уже успешно подключились к интернету. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 12:05 24.05.2019
- Песков сообщил о трудоустройстве экс-губернаторов
- 12:00 24.05.2019
- Епархия просит перенести опрос по храму в Екатеринбурге минимум на месяц
- 11:32 24.05.2019
- В Бразилии гомофобию признали преступлением
- 11:05 24.05.2019
- В Дагестане ликвидированы трое боевиков - НАК
- 11:00 24.05.2019
- Должность главного сержанта появилась в ВС РФ
- 10:32 24.05.2019
- США собираются дать Украине $300 млн на оборону
- 10:20 24.05.2019
- В РФ вступил в силу запрет на уличные табло с курсом обмена валют
- 10:05 24.05.2019
- В СМИ высказали мнение, почему провалилась советская лунная программа
- 10:00 24.05.2019
- Тимошенко считает недопустимым референдум о переговорах с Россией
- 09:32 24.05.2019
- США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать