Епархия просит перенести опрос по храму в Екатеринбурге минимум на месяц
12:00 24.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Епархия предлагает перенести опрос екатеринбуржцев по поводу выбора места для строительства храма Святой Екатерины минимум на месяц. Об этом заявил секретарь Епархиального совета Екатеринбургской епархии игумен Вениамин Райников во время депутатских слушаний в пятницу.
Президент России Владимир Путин 16 мая заявил о необходимости провести опрос горожан по вопросу строительства храма Святой Екатерины на Октябрьской площади Екатеринбурга из-за протестов горожан. С 20 мая администрация города собирает предложения жителей Екатеринбурга по вариантам новых площадок для возведения храма. В ближайшее время депутаты городской думы должны определить формат и детали общегородского голосования.
"Мы просим для успокоения граждан и принятия более взвешенных решений перенести любые формы голосования по собору Святой Великомученицы Екатерины минимум на месяц вперед", - сказал представитель епархии.
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