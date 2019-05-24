Песков сообщил о трудоустройстве экс-губернаторов
12:05 24.05.2019 Источник: Известия
Главы регионов после ухода в отставку должны поддерживать своих преемников. Это нужно для того, чтобы новые руководители эффективнее погружались в работу и развивали достижения предшественников, заявил президент России на встрече с экс-главами ряда регионов, которая состоялась 23 мая.
А пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил «Известиям», что все бывшие главы субъектов, приехавшие в Кремль, уже трудоустроены.
На встречу в Кремль прибыли экс-глава Алтая Александр Бердников, Калмыкии — Алексей Орлов, а также Челябинской, Мурманской, Оренбургской и Кемеровской областей — Борис Дубровский, Марина Ковтун, Юрий Берг, Аман Тулеев.
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