0
0
78
НОВОСТИ

Строительство моста через Волгу с обходом Тольятти обойдется на 80 млрд руб больше - СМИ

12:32 24.05.2019 Источник: Ведомости

Строительство моста через Волгу с обходом Тольятти обойдется почти в 200 млрд руб., сообщила «Волга ньюс» со ссылкой на заявление министра экономического развития Самарской области Дмитрия Богданова и подтвердил «Ведомостям» представитель министерства.

Предварительная стоимость строительства – 121 млрд руб., еще примерно в 80 млрд обойдется эксплуатация, сказал он. Расходы на эксплуатацию (16 лет) начнутся после того, как мост будет достроен (предполагается, что в 2024 г.). То есть срок проекта может составить 20 лет.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 24.05.2019
Facebook удалил более 3 млрд фейковых аккаунтов за полгода
0
13
13:20 24.05.2019
Всемирный банк рассказал о бедности Украины
0
41
13:05 24.05.2019
Большинство губернаторов на осенние выборы пойдут от "Единой России" - источник
0
72
13:00 24.05.2019
МВФ рекомендует России не тратить средств ФНБ и продолжать вкладывать в инвестпроекты
0
81
12:20 24.05.2019
Тереза Мэй объявила об отставке
0
138
12:05 24.05.2019
Песков сообщил о трудоустройстве экс-губернаторов
0
141
12:00 24.05.2019
Епархия просит перенести опрос по храму в Екатеринбурге минимум на месяц
0
161
11:32 24.05.2019
В Бразилии гомофобию признали преступлением
0
184
11:20 24.05.2019
Тяжелая ракета Falcon 9 успешно вывела на орбиту 60 мини-спутников
0
206
11:05 24.05.2019
В Дагестане ликвидированы трое боевиков - НАК
0
175

Возврат к списку