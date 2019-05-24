Строительство моста через Волгу с обходом Тольятти обойдется на 80 млрд руб больше - СМИ
12:32 24.05.2019 Источник: Ведомости
Строительство моста через Волгу с обходом Тольятти обойдется почти в 200 млрд руб., сообщила «Волга ньюс» со ссылкой на заявление министра экономического развития Самарской области Дмитрия Богданова и подтвердил «Ведомостям» представитель министерства.
Предварительная стоимость строительства – 121 млрд руб., еще примерно в 80 млрд обойдется эксплуатация, сказал он. Расходы на эксплуатацию (16 лет) начнутся после того, как мост будет достроен (предполагается, что в 2024 г.). То есть срок проекта может составить 20 лет.
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