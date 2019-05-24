Тереза Мэй объявила об отставке
12:20 24.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тереза Мэй объявила, что приняла решение уйти в отставку с поста лидера правящей в Великобритании Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра. Такое заявление она сделала в пятницу на пороге своей официальной резиденции на Даунгинг-стрит, 10.
"Сегодня я объявляю, что уйду в отставку в качестве лидера Консервативной и юнионистской партии в пятницу, 7 июня", - сказала Мэй.
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