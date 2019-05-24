0
0
94
НОВОСТИ

Тереза Мэй объявила об отставке

12:20 24.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тереза Мэй объявила, что приняла решение уйти в отставку с поста лидера правящей в Великобритании Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра. Такое заявление она сделала в пятницу на пороге своей официальной резиденции на Даунгинг-стрит, 10.

"Сегодня я объявляю, что уйду в отставку в качестве лидера Консервативной и юнионистской партии в пятницу, 7 июня", - сказала Мэй.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 24.05.2019
Facebook удалил более 3 млрд фейковых аккаунтов за полгода
0
13
13:20 24.05.2019
Всемирный банк рассказал о бедности Украины
0
41
13:05 24.05.2019
Большинство губернаторов на осенние выборы пойдут от "Единой России" - источник
0
72
13:00 24.05.2019
МВФ рекомендует России не тратить средств ФНБ и продолжать вкладывать в инвестпроекты
0
81
12:32 24.05.2019
Строительство моста через Волгу с обходом Тольятти обойдется на 80 млрд руб больше - СМИ
0
112
12:05 24.05.2019
Песков сообщил о трудоустройстве экс-губернаторов
0
141
12:00 24.05.2019
Епархия просит перенести опрос по храму в Екатеринбурге минимум на месяц
0
161
11:32 24.05.2019
В Бразилии гомофобию признали преступлением
0
184
11:20 24.05.2019
Тяжелая ракета Falcon 9 успешно вывела на орбиту 60 мини-спутников
0
206
11:05 24.05.2019
В Дагестане ликвидированы трое боевиков - НАК
0
175

Возврат к списку