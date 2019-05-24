Большинство губернаторов на осенние выборы пойдут от "Единой России" - источник

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство временно исполняющих обязанности или действующих глав регионов, которым в сентябре предстоят выборы, пойдут на них от "Единой России". Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в руководстве партии.

"Из 18 губернаторов, ожидается, что 11 идут от партии. Ожидается, что пойдут 8-9 губернаторов на прямых выборах, в Крыму и Кабардино-Балкарии, где не прямые выборы (главу региона выбирает парламент - прим. ТАСС), они тоже будут выдвигаться от "Единой России", - заявил собеседник агентства.



В частности, по его данным, кандидаты от партии будут выдвигаться на посты глав Оренбургской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Вологодской областей, Ставропольского края, республик Башкирия и Калмыкия.



По словам источника, "в июне пройдут [партийные] конференции по выдвижению губернаторов". По его данным, первая конференция пройдет 1 июня в Оренбургской области, вторая - на следующий день в Ставропольском крае, на 8 июня запланирована конференция в Башкирии, по остальным даты проведения определяются.



Ранее РБК привело информацию о том, что больше половины глав регионов, которым предстоит избираться на прямых выборах 8 сентября, в единый день голосования, пойдут на выборы от партии власти. По данным издания, из 16 губернаторов единороссы выдвинут не менее девяти.





