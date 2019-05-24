Facebook удалил более 3 млрд фейковых аккаунтов за полгода

13:32 Источник: Эхо Москвы

Facebook за последние полгода удалил более 3 млрд фейковых аккаунтов. Как говорится в докладе компании, это вдвое больше, чем за предыдущие шесть месяцев. При этом большинство фейковых страниц были заблокированы еще на стадии создания или в течение последующих нескольких минут. Вместе с увеличением числа отсеянных страниц выросло также количество фейковых аккаунтов, создателям которых удалось обойти системы безопасности. Эхо Москвы