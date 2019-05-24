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Кремль с большим вниманием наблюдает за процессами, связанными с Brexit, - Песков

14:00 24.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль внимательно следит за процессами, связанными с Brexit, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он признался, что пока не готов комментировать планы премьер-министра Великобритании Терезы Мэй уйти в отставку.

"Нет, пока не готов сказать", - признался представитель Кремля, отвечая на вопрос, есть ли уже какая-то реакция на предстоящую отставку Мэй. При этом он заверил: "Мы, безусловно, с большим вниманием наблюдаем в целом за процессами, связанными с Brexit, которые неминуемо сказываются и на самой Британии, и на обстановке в Евросоюзе". "Мы очень внимательно это отслеживаем, в первую очередь, это обусловлено тем, что Евросоюз является нашим главным торгово-экономическим партнером, поэтому, конечно, мы заинтересованы в предсказуемом, стабильном, развивающемся партнере", - пояснил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера, говоря об оценке Кремля роли Мэй в отношениях Москвы и Лондона, констатировал: "К сожалению, сейчас навскидку не могу вспомнить какие-то вехи, связанные с вкладом в развитие двусторонних отношений между Россией и Великобританией, скорее наоборот - премьерство госпожи Мэй приходится на весьма и весьма непростой период в наших двусторонних отношениях".

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