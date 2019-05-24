Определена дата прямой линии Путина с россиянами

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Кремле определились с датой проведения традиционной прямой линии, которую проведет с россиянами президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, она [дата] известна, прямая линия готовится, - подчеркнул он. - Мы сообщим о ней".



