Определена дата прямой линии Путина с россиянами
14:12 24.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В Кремле определились с датой проведения традиционной прямой линии, которую проведет с россиянами президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Да, она [дата] известна, прямая линия готовится, - подчеркнул он. - Мы сообщим о ней".
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