0
0
114
НОВОСТИ

Определена дата прямой линии Путина с россиянами

14:12 24.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

 В Кремле определились с датой проведения традиционной прямой линии, которую проведет с россиянами президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, она [дата] известна, прямая линия готовится, - подчеркнул он. - Мы сообщим о ней".


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:00 24.05.2019
Британские консерваторы объявили, что новый лидер правящей партии будет избран до 20 июля
0
29
14:32 24.05.2019
В Москве скончалась историк Наталия Басовская
0
84
14:00 24.05.2019
Кремль с большим вниманием наблюдает за процессами, связанными с Brexit, - Песков
0
121
13:32 24.05.2019
Facebook удалил более 3 млрд фейковых аккаунтов за полгода
0
147
13:20 24.05.2019
Всемирный банк рассказал о бедности Украины
0
184
13:05 24.05.2019
Большинство губернаторов на осенние выборы пойдут от "Единой России" - источник
0
175
13:00 24.05.2019
МВФ рекомендует России не тратить средств ФНБ и продолжать вкладывать в инвестпроекты
0
217
12:32 24.05.2019
Строительство моста через Волгу с обходом Тольятти обойдется на 80 млрд руб больше - СМИ
0
197
12:20 24.05.2019
Тереза Мэй объявила об отставке
0
262
12:05 24.05.2019
Песков сообщил о трудоустройстве экс-губернаторов
0
257

Возврат к списку