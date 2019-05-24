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Британские консерваторы объявили, что новый лидер правящей партии будет избран до 20 июля

15:00 24.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Итоги выборов нового главы правящей Консервативной партии Великобритании будут подведены до 20 июля - даты, когда парламент страны уходит на летние каникулы. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу советом партии.

"Мы ожидаем, что этот процесс [определения кандидатов на пост лидера] будет завершен к концу июня, что даст возможность провести ряд собраний по всей стране, на которых депутаты смогут встретиться с кандидатами и задать им свои вопросы, после чего проголосуют с тем, чтобы результаты их волеизъявления были объявлены до ухода парламента на летние каникулы (что ожидается 20 июля - прим. ТАСС)", - говорится в совместном заявлении членов партийного совета.

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