В Черногории будут штрафовать туристов за прогулки в купальниках
15:32 24.05.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Черногории предлагают штрафовать туристов за прогулки в купальниках. Власти популярного курорта Будва считают, что сумма взысканий должна составлять от 500 до 700 евро.
Также предлагается ужесточить требования к парковке, допустимой громкости музыки, сушке белья и выбросу мусора.
По данным местных СМИ, подготовка соответствующего законопроекта займёт около двух месяцев, после этого планируется провести публичные слушания.
Согласно статистике погранслужбы ФСБ, в первом квартале этого года Черногорию посетили 18 тысяч 300 граждан России, почти 13 тысяч из них приезжали с целью туризма. Говорит Москва
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