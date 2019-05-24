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В Черногории будут штрафовать туристов за прогулки в купальниках

15:32 24.05.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Черногории предлагают штрафовать туристов за прогулки в купальниках. Власти популярного курорта Будва считают, что сумма взысканий должна составлять от 500 до 700 евро.

Также предлагается ужесточить требования к парковке, допустимой громкости музыки, сушке белья и выбросу мусора.

По данным местных СМИ, подготовка соответствующего законопроекта займёт около двух месяцев, после этого планируется провести публичные слушания.

Согласно статистике погранслужбы ФСБ, в первом квартале этого года Черногорию посетили 18 тысяч 300 граждан России, почти 13 тысяч из них приезжали с целью туризма.   Говорит Москва

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