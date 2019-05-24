Указ Зеленского о роспуске Рады обжалован в Конституционном суде Украины
16:12 24.05.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Указ Владимира Зеленского о роспуске Рады обжалован в Конституционном суде Украины. Соответствующее представление подала группа из 62 народных депутатов.
Парламентарий от «Народного фронта» Андрей Тетерук назвал этот указ неконституционным. Он отметил, что депутаты просят рассмотреть жалобу в месячный срок.
21 мая президент Украины подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Документ вступил в силу накануне. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 16:32 24.05.2019
- Синоду ПЦУ не удалось убедить Филарета в том, что Киевский патриархат больше не существует
- 16:00 24.05.2019
- О деле полковников-миллиардеров доложили президенту
- 15:32 24.05.2019
- В Черногории будут штрафовать туристов за прогулки в купальниках
- 15:12 24.05.2019
- Первый вице-спикер Рады призвала держать партию Зеленского в парламентском меньшинстве
- 15:00 24.05.2019
- Британские консерваторы объявили, что новый лидер правящей партии будет избран до 20 июля
- 14:32 24.05.2019
- В Москве скончалась историк Наталия Басовская
- 14:12 24.05.2019
- Определена дата прямой линии Путина с россиянами
- 14:00 24.05.2019
- Кремль с большим вниманием наблюдает за процессами, связанными с Brexit, - Песков
- 13:32 24.05.2019
- Facebook удалил более 3 млрд фейковых аккаунтов за полгода
- 13:20 24.05.2019
- Всемирный банк рассказал о бедности Украины
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать