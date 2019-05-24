Указ Зеленского о роспуске Рады обжалован в Конституционном суде Украины

16:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Указ Владимира Зеленского о роспуске Рады обжалован в Конституционном суде Украины. Соответствующее представление подала группа из 62 народных депутатов.

Парламентарий от «Народного фронта» Андрей Тетерук назвал этот указ неконституционным. Он отметил, что депутаты просят рассмотреть жалобу в месячный срок.



21 мая президент Украины подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Документ вступил в силу накануне. Говорит Москва

