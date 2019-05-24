Синоду ПЦУ не удалось убедить Филарета в том, что Киевский патриархат больше не существует

16:32 Источник: РОСБАЛТ

Члены Священного синода Православной церкви Украины в пятницу, 24 мая, обсудили ситуацию, сложившуюся в ПЦУ, и заявления, которые звучали в течение последних двух недель от ее иерархов, в частности от называющего себя патриархом Киевским и всея Руси-Украины Филарета. Об этом рассказал по окончании заседания предстоятель новой церкви митрополит Епифаний, сообщает ТСН.

По его словам, на заседании синода Филарет продолжал настаивать на том, что Киевский патриархат еще существует как зарегистрированная организация.



«Хотя все мы пытались убедить и доказать, что юридически и фактически уже нет УПЦ КП, а Киевский патриархат лег в основу ПЦУ», — рассказал митрополит.



«Все увидели, что Святейший патриарх Филарет, к сожалению, остался на своем», — подытожил Епифаний.



В своих последних заявлениях Филарет говорил о том, что президент Порошенко и митрополит Епифаний «его обманули», отстранив от руководства церковью и согласившись с фактической ликвидацией Киевского патриархата. Росбалт

