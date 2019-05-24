Пресс-секретарь патриарха рассказал о загруженности главы РПЦ
17:00 24.05.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Пресс-секретарь главы РПЦ отреагировал на пожелания Путина разгрузить график патриарха. Президент в пятницу поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с именинами и попросил больше себя беречь.
«Ваши ближайшие сотрудники не хотят вам этого говорить, а я скажу - график свой корректировать в сторону разгрузки», - отметил Путин.
Пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков «Говорит Москва» рассказал о загруженности главы РПЦ.
«У патриарха напряженный график каждый день. Богослужебная составляющая его жизни вместе с напряженным графиком встреч и всяких мероприятий, работа с документами фактически лишает его какого-либо свободного времени. Видимо, глава государства, зная об этом, посчитал возможным таким образом высказать свои пожелания».
Ранее стало известно, что визит патриарха в Петербург, связанный с освящением Воскресенского собора Новодевичьего монастыря, перенесен на конец мая. СМИ предположили, что причиной этого стали проблемы со здоровьем главы РПЦ. Однако в пресс-службе патриарха сообщили, что причина переноса - в напряженном графике.
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