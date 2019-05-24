Глава британского МИД заявил о намерении принять участие в борьбе за пост лидера тори
17:12 24.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил о намерении принять участие в борьбе за пост лидера Консервативной партии. Об этом в пятницу сообщила газета "Фарнем херальд", издающаяся в английском графстве Саррей, где находится избирательный округ, от которого в парламент Соединенного Королевства был выбран Хант.
По данным издания, глава британского МИД во время посещения музыкального фестиваля в городке Хаслмир подтвердил, что готов после отставки Терезы Мэй побороться за премьерский пост.
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