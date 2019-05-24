Племянница Скрипаля сообщила о передаче в СК записи его недавних телефонных звонков
17:32 24.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля - Виктория Скрипаль сообщила в пятницу по телефону ТАСС, что передала в Следственный комитет записи недавних звонков дяди.
"Он звонил дважды, один раз в апреле и один раз оставил сообщение на автоответчике. <…> Номер определился, номер зарегистрирован в Великобритании, каждый раз номер был разный <…> [Материалы в Следственный комитет] уже передала", - сказала Виктория Скрипаль, отвечая на вопрос корр. ТАСС.
Она пояснила, что решение не сообщать о звонках Сергея Скрипаля ранее приняла самостоятельно. "Мое личное решение. <…> Я изначально решила, что мне нужно, чтобы он звонил и разговаривал с мамой. Он позвонил", - уточнила Скрипаль.
НОВОСТИ
- 18:00 24.05.2019
- Для вступления в еврозону Греция подделала статистику - Юнкер
- 17:12 24.05.2019
- Глава британского МИД заявил о намерении принять участие в борьбе за пост лидера тори
- 17:00 24.05.2019
- Пресс-секретарь патриарха рассказал о загруженности главы РПЦ
- 16:32 24.05.2019
- Синоду ПЦУ не удалось убедить Филарета в том, что Киевский патриархат больше не существует
- 16:12 24.05.2019
- Указ Зеленского о роспуске Рады обжалован в Конституционном суде Украины
- 16:00 24.05.2019
- О деле полковников-миллиардеров доложили президенту
- 15:32 24.05.2019
- В Черногории будут штрафовать туристов за прогулки в купальниках
- 15:12 24.05.2019
- Первый вице-спикер Рады призвала держать партию Зеленского в парламентском меньшинстве
- 15:00 24.05.2019
- Британские консерваторы объявили, что новый лидер правящей партии будет избран до 20 июля
- 14:32 24.05.2019
- В Москве скончалась историк Наталия Басовская
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать