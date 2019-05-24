Племянница Скрипаля сообщила о передаче в СК записи его недавних телефонных звонков

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля - Виктория Скрипаль сообщила в пятницу по телефону ТАСС, что передала в Следственный комитет записи недавних звонков дяди.

"Он звонил дважды, один раз в апреле и один раз оставил сообщение на автоответчике. <…> Номер определился, номер зарегистрирован в Великобритании, каждый раз номер был разный <…> [Материалы в Следственный комитет] уже передала", - сказала Виктория Скрипаль, отвечая на вопрос корр. ТАСС.



Она пояснила, что решение не сообщать о звонках Сергея Скрипаля ранее приняла самостоятельно. "Мое личное решение. <…> Я изначально решила, что мне нужно, чтобы он звонил и разговаривал с мамой. Он позвонил", - уточнила Скрипаль.

