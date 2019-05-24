0
0
38
НОВОСТИ

Племянница Скрипаля сообщила о передаче в СК записи его недавних телефонных звонков

17:32 24.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля - Виктория Скрипаль сообщила в пятницу по телефону ТАСС, что передала в Следственный комитет записи недавних звонков дяди.

"Он звонил дважды, один раз в апреле и один раз оставил сообщение на автоответчике. <…> Номер определился, номер зарегистрирован в Великобритании, каждый раз номер был разный <…> [Материалы в Следственный комитет] уже передала", - сказала Виктория Скрипаль, отвечая на вопрос корр. ТАСС.

Она пояснила, что решение не сообщать о звонках Сергея Скрипаля ранее приняла самостоятельно. "Мое личное решение. <…> Я изначально решила, что мне нужно, чтобы он звонил и разговаривал с мамой. Он позвонил", - уточнила Скрипаль.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

18:00 24.05.2019
Для вступления в еврозону Греция подделала статистику - Юнкер
0
32
17:12 24.05.2019
Глава британского МИД заявил о намерении принять участие в борьбе за пост лидера тори
0
100
17:00 24.05.2019
Пресс-секретарь патриарха рассказал о загруженности главы РПЦ
0
108
16:32 24.05.2019
Синоду ПЦУ не удалось убедить Филарета в том, что Киевский патриархат больше не существует
0
153
16:12 24.05.2019
Указ Зеленского о роспуске Рады обжалован в Конституционном суде Украины
0
170
16:00 24.05.2019
О деле полковников-миллиардеров доложили президенту
0
226
15:32 24.05.2019
В Черногории будут штрафовать туристов за прогулки в купальниках
0
228
15:12 24.05.2019
Первый вице-спикер Рады призвала держать партию Зеленского в парламентском меньшинстве
0
239
15:00 24.05.2019
Британские консерваторы объявили, что новый лидер правящей партии будет избран до 20 июля
0
226
14:32 24.05.2019
В Москве скончалась историк Наталия Басовская
0
254

Возврат к списку